Nicht nur die gute Morgenlaune von Lucas treibt Danni teilweise an ihre Grenzen. So berichtet sie weiter: "Lucas hat ja so eine Teebeutelkrankheit. Das ist auch nichts Sexuelles oder Versautes, es ist auch wirklich der Teebeutel an sich." Danni erklärt weiter: "Den lässt er überall rumliegen. Ich weiß nicht, wo ich die Dinger schon rausgefischt habe. Aus dem Waschbecken. Da habe ich mich auch gefragt, was er damit macht. Was macht er denn im Bad morgens mit einem Teebeutel?" Oh je! Aus der Bahn lassen sich die beiden davon jedoch nicht werfen. So sind beide der Meinung: "Ordnungsliebend sind wir beide."

Werden Danni und Lucas diese Hürde meistern?