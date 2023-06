Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: "Vielleicht will er die Scheidung!"

Obwohl die Kult-Blondine noch nicht komplett von dem Plan überzeugt ist, will sie es erstmal auf sich zukommen lassen. "Lucas wird sich schon was dabei gedacht haben. Vielleicht will er mich ins Bett kriegen. Vielleicht will er mich loswerden. Vielleicht will er die Scheidung", scherzt die Katze. "Ich lass mich überraschen!" Es bleibt also spannend, wie das ganze Umbaudrama weitergeht...

