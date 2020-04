Daniela Katzenberger und Lucas: Offiziell bestätigt! Jubel-News für das Paar

Reddit this

Eine gefühlte Ewigkeiten mussten die Fans auf im verzichten. Doch nun hat die Wartezeit ein Ende, und die Kult-Blondine feierte ihr RTLzwei-Comeback mit einer neuen Doku-Soap. Auf die erste Folge hatten die Zuschauer offenbar sehnsüchtig gewartet, denn die Einschaltquoten können sich sehen lassen. 1,2 Millionen Menschen schalteten ein - das macht einen Marktanteil von 7,7%. Ein erfolgreicher Start für die Katze!

"Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen Langeweile in dieser stay-at-home-Phase vertreiben konnten. Auch wir bleiben natürlich zu Hause und hoffen, dass die Welt wieder schöner wird", freute sich Daniela Katzenberger über die guten Quoten.

Daniela Katzenberger legt ihr Leben offen

Sieht ganz so aus, als hätte das turbulente Familienleben im Hause Katzenberger-Cordalis für ordentlich Abwechslung in vielen Quarantäne-Haushalten gesorgt. Immerhin ging es in der ersten Folge direkt ans Eingemachte: Der Schwestern-Streit zwischen Dani und Jenny wurde aufgearbeitet. Und nächste Woche geht es bewegt weiter: Mama Iris macht Baby-Druck, weil sie sich ein zweites Enkelkind wünscht. Lucas und Daniela greifen daraufhin zu drastischen Maßnahmen...

Die nächste Folge "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" läuft am Mittwoch, 8. April, um 20:15 Uhr bei RTLzwei.

