Daniela Katzenberger: Unerwarteter Auszug! Jetzt macht sie Nägel mit Köpfen

"Wir waren bisher immer Team Familienbett. Aber Sophia hat langsam auch Lust auf was Eigenes. Sie kommt in die Wackelzahn-Pubertät, das gibt's ja wirklich. Sie wird langsam auch ein bisschen zickig. Außerdem hört sie schon Apache, nichts mehr mit 'Alle meine Entchen'. Wenn sie jetzt noch raucht, ist sie endgültig in der Pubertät", erklärt Daniela nun gegenüber "Bild". Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben der Katze geben. Ob uns Danni in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...