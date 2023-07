Daniela Katzenberger: Unerwarteter Nachwuchs! Lucas hofft so sehr auf einen Sohn

Dabei verkündete die 36-jährige Kult-Blondine noch vor zwei Jahren, sie hätte mit der Nachwuchs-Planung endgültig abgeschlossen. "Für uns gibt es überhaupt kein Thema mehr", offenbarte sie laut "Das Neue" einst auf eine Familienerweiterung angesprochen. Zum einen wollte es nach der Geburt von Tochter Sophia 2015 mit einer Schwangerschaft nicht so recht klappen. Zum anderen plagte Daniela die Angst, ihre Figur könnte darunter leiden, wenn sie nochmals Mama würde.

Für Lucas eine bittere Enttäuschung! Zu gern hätte er noch einmal ein Baby in den Armen gehalten. Am liebsten einen Sohn, den er nach seinem verstorbenen Vater, Schlager-Star Costa Cordalis, benennen wollte. Es wäre so schön!

Ein Umstand, den sich Daniela wohl zu Herzen genommen hat. Denn: voilà! Künftig soll ein Welpe das Familienglück vervollständigen. In den neuen TV-Folgen sind die drei in Tierheimen und Tierhöfen auf der Suche nach einem vierbeinigen Racker. Wie süß!

Aber ist es das, was sich Lucas erhofft hat? Ob Daniela mit der Fellnase ihren Mann auf Dauer zufriedenstellen kann? Wohl kaum! Zumindest ist es eine Chance, ihren Göttergatten für eine Weile von seinem Lieblingsthema männlicher Stammhalter abzulenken. Denn was die Katze nicht will, das will sie nicht…