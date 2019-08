Daniela Katzenberger: Unglaubliches „Throwback“-Bild

Reddit this

Foto: Photo by Joshua Sammer/Getty Images

Unglaublich, wie sich im Laufe der Jahre verändert hat. Die 32-Jährige hat eine Fotocollage mit Bildern von früher und heute bei gepostet.

„14 Jahre, 10 kg, 20-Blond-Nuancen, 2 Brustimplantate und jahrelangem Solarium-Verzicht später, auf derselben Insel“ kommentierte sie ihren Beitrag. Die Bilder wurden im Abstand von 14 Jahren aufgenommen. Auf beiden Bildern posiert sich vor einem Baum auf Mallorca.

Daniela Katzenberger: Herrlich selbstironisch

Ihre Fans feiern die lustige „Throwback“-Zusammenstellung. „Geil, du kannst immer über dich selbst lachen. Das ist so super“, lobt ein Follower. Innerhalb weniger Stunden erhielt Daniela Katzenberger mehr als 80.000 Likes auf ihren Instagram-Post. Trotzdem gibt es auch Kritik unter den Kommentaren. Denn der -Star hat in den vergangenen 14 Jahren viele Änderungen an ihrem Körper vornehmen lassen, die bei einigen Fans überhaupt nicht gut ankommen.

Ehrlich, lustig, selbstironisch: Daniela Katzenberger ist dafür bekannt, sich nicht allzu ernst zu nehmen. Immer wieder postet die Blondine auf ihrem Instagram-Kanal witzige Schnappschüsse aus ihrem Alltag oder „Throwback“-Bilder. Damit beweist die Ehefrau von , wie gut sie über sich lachen kann. Und das kommt bei ihren Fans einfach super an!