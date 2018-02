Also doch! Als in dieser Woche die Namen der "Let's Dance"-Kandidaten bekannt gegeben wurden, fehlte ein Name: Daniela Katzenberger! Ist sie etwa doch nicht dabei? Doch! Denn einer hat sich jetzt so richtig schön verplappert!

Daniela Katzenberger: Sie kommt einfach nicht zur Ruhe

Christian Polanc: Bestätigt er hier die Teilnahme von Daniela Katzenberger bei "Let's Dance"?

Wenn am 9. März die 11. Staffel von "Let's Dance" startet, fegen wieder zahlreiche Promis übers Parkett. Einige Namen wurden schon bestätigt: Jessica Paszka, Barbara Meier, Judith Williams, Bela Klentze, Iris Mareike Steen, die YouTuber Heiko und Roman Lochmann, Fernsehkoch Chakall, Thomas Hermanns, Ingolf Lück, Julia Dietze und auch Tina Ruland.

Vorher wurde aber auch noch über eine andere Teilnahme spekuliert: Nämlich die von Daniela Katzenberger. Und obwohl sie in der Liste der bestätigten Promi-Namen nicht vorkommt, ist sie offenbar doch dabei. Das plaudert jetzt Christian Polanc aus.

Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc) am Feb 1, 2018 um 12:20 PST

Bei Instagram postet er fröhlich das "Let's Dacne"-Logo und schreibt: "Hey ihr Lieben, es sind schon die meisten Promis für die 11. Staffel Let's Dance bekannt. Wie findet ihr den Cast und wer hat gute Chancen weit zu kommen?" Eigentlich ganz harmlos, würde der Profit-Tänzer nicht alle Kandidaten in dem Post markieren - samt Daniela Katzenberger! Uups.

Daniela Katzenberger machte schon bei "Dance Dance Dance" eine gute Figur

Daniela Katzenberger trat schon mit Lucas Cordalis bei "Dance Dance Dance" an - und die beiden machten sich dort richtig gut. Doch eine Verletzung kostete sie den Sieg. Jetzt will es Daniela offenbar nochmal versuchen und tanzt ohne Lucas um den "Let's Dance"-Pokal...