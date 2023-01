Daniela Katzenberger verrät: Diesen skurrilen Fetisch hat ihr Lucas!

Daniela Katzenberger muss jetzt erstmal eine Zeit ohne ihren Liebsten auskommen. Lucas Cordalis zieht nämlich zusammen mit elf weiteren Promis in das Dschungelcamp und hofft auf die Dschungelkrone! Eigentlich bringt der Sohn von dem ersten Dschungelkönig Costa Cordalis (†75) alles mit, was es braucht, um in seine Fußstapfen zu treten: Er ist immer gut gelaunt, Frühaufsteher und hochmotiviert. Doch auch Lucas hat einige Schwächen, wie seine Ehefrau jetzt im Interview mit "RTL" verrät. Eine davon ist besonders skurril...

