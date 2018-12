Seit Monaten herrscht zwischen und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser Funkstille. "Als letztes Jahr der Vater von meiner anderen Tochter Jenny gestorben ist, hat Daniela das im Netz gepostet und ist nicht zur Beerdigung erschienen", erzählte Mama Iris kürzlich. "Darüber war Jenny so sauer, dass sie bis heute kein Wort mit Daniela redet. Beide haben sich immer noch nicht versöhnt."

Daniela vermisst ihre Schwester Jenny

Ein Zustand, der Daniela zu schaffen macht. Mit ihrer Mutter hat sie sich mittlerweile versöhnt. Die beiden feiern sogar Weihnachten zusammen. "Aber eine fehlt", gab Daniela traurig gegenüber zu. Während des Gesprächs kämpfte sie immer wieder mit den Tränen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sie mir nicht fehlt." Ob es jetzt zur großen Aussprache kommt? "Es gibt Momente, in denen ich zu meinem Mann sage: 'Ach, das ist so ein Witz, den hätte jetzt meine Schwester geil gefunden.' Die Zeit kommt, aber sie ist noch nicht da."

Jenny Frankhauser: "Ich ertrage dieses falsche Grinsen nicht"

Und Jenny? Die will von einer Versöhnung nichts wissen. "Meine Mutter schreibt fast jeden zweiten Tag, dass ich auf Mallorca leben soll oder das ich an Weihnachten kommen soll. Und dann: Huch, da sitzt meine Schwester am Tisch. Ich möchte mit dem Thema einfach in Ruhe gelassen werden", erklärte sie erst kürzlich. "Es wäre für mich falsch, nur für die Öffentlichkeit oder nur für meine Mama vorspielen, dass alles ok ist. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich ertrage das einfach nicht, dieses falsche Grinsen."