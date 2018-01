Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Schwester Jenny Frankhauser!

Das ist ein Liebes-Beweis, mit dem wohl keiner gerechnet hat! Daniela Katzenberger möchte sich offenbar mit ihrere Schwester Jenny Frankhauser versöhnen und steht der 25-Jährigen, die gerade bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" um die Dschungel-Krone kämpft, aus der Ferne bei.

Auf Instagram postet die Katze ein Foto, das ihre Fans zu Tränen rührt. Zu einer Szene aus der gestrigen Folge des RTL-"Dschungelcamps", die ihre Schwester Jenny im Dschungeltelefon zeigt, schreibt Daniela Katzenberger: "Du bist stärker als du denkst. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich." Dazu postet sie noch den Hashtag "teamjenny" und einen Engels-Emoji.

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Jan 23, 2018 um 12:28 PST

Jenny Frankhausers emotionales Geständnis

Daniela Katzenberger spielt mit ihrem Beitrag auf das traurige Geständnis ihrer Schwester vor den RTL-Kameras an. Jenny Frankhauser erzählte von ihren Selbstzweifeln und davon, dass sie selbst nie für erfolgreich gehalten wird und sie jeder nur als Schwester von Daniela Katzenberger kennt.

Diese sieht das offenbar anders. Die Fans bewundern den Mut der Katze, machen ihr Komplimente für den emotionalen Post. Dennoch werden skeptische Stimmen laut: "Ich hoffe, dass es von dir ernst gemeint ist...habe euch beide gern", kommentiert ein besorgter Follower das Foto.

Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Schwestern-Zoff! Jetzt packt Mama Iris aus

Wie Jenny Frankhauser wohl auf Daniela Katzenbergers Post reagieren wird?

Und er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen darüber macht, ob Daniela Katzenberger ihren Annäherungs-Versuch an ihre Schwester wirklich ernst meint. Jenny Frankhauser weiß noch nichts von dem aktuellen Versöhnungs-Wunsch der Katze. Im Camp hat sie keinen Internetzugang, ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wie es mit dem zerstrittenen Schwestern-Paar weitergeht, wird sich also erst zeigen, wenn Jenny Frankhauser in spätestens knapp zwei Wochen das Dschungelcamp verlässt...

Die Schwestern-Streit-Geschichte im Video!