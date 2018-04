Daniela Katzenberger: Wieder in der Klinik!

Daniela Katzenberger und ihre Familie haben momentan so gar kein Glück! Nachdem Lucas Cordalis schon ins Krankenhaus gebracht werden musste, weil die kleine Sophia ihn mit einem Fingernagel im Auge gekratzt hatte, muss jetzt auch Daniela in die Klinik!

Daniela Katzenberger: „Die Narben sind noch zu frisch!"

Daniela Katzenberger: Krank!

Daniela Katzenberger muss zum Arzt! Der Grund: Sie ist wieder krank, leidet unter fiesen Halsschmerzen! "Ich habe so Halsschmerzen, wie Sau! Ich habe einen Entzündungswert von 170", klagt die Katze in ihrer Instagram-Story. In der Klinik angekommen, muss sie sogar an den Tropf!

Daniela Katzenberger ist wieder in der Klinik Instagram/ Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Schon seit einiger Zeit macht Daniela Katzenberger ihre Gesundheit zu schaffen. Deswegen musste sie auch schon ihre Teilnahme bei "Let's Dance" absagen. "Ich habe gerade kein gutes Immunsystem. Ich hab das leider schweren Herzens abgesagt, weil ich leider das fünfte oder vierte Mal hintereinander krank war seit Dezember", verriet sie damals in einem Facebook-Video.

Bleibt zu hoffen, dass das Immunsyytem der Power-Blondine bald wieder in Topform ist...