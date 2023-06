Daniela Katzenberger: Wieder Solo! Jetzt geht sie ihren eigenen Weg

Dani möchte endlich ihren Durchbruch als Schlagersängerin feiern. Dafür hat sich die ganz große Bühne ausgesucht. Bei Florian Silbereisens "Schlagerboom Open Air" am 1. Juli in Kitzbühel wird sie ihren brandneuen Song "So bin ich und so bleib ich" präsentieren – und zwar mit einem Solo-Auftritt. Ohne familiäre Unterstützung wie noch bei "Das große Adventssingen", als sie mit Ehemann Lucas und Töchterchen Sophia ein Liedchen trällerte.

Aber warum dieser Neuanfang ohne ihren Gatten? "Die Wahrheit ist: Lucas und ich stehen immer kurz vor einer Scheidung, wenn wir zusammen im Tonstudio singen. Weil er lässt dann so den Chef raushängen", erklärte sie kürzlich. Die Katze scheint voll auf dem Ego-Trip zu sein …

Gut möglich, dass die Blondine ihrem Mann nun eiskalt die Show stiehlt. Bleibt zu hoffen, dass er ihr den Erfolg gönnt.

