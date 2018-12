Reddit this

Daniela Katzenberger verrät, wie man in ihrem Haus Silvester feiert!

Heute ist es endlich soweit! Der Jahreswechsel steht vor der Tür und viele bereiten sich schon auf die große Fete vor. Doch wie feiert eigentlich Silvester?

Daniela Katzenbergers Silvester-Pläne

„Wir hauen dieses Jahr mal richtig auf die Kacke“, kündigt die 32-Jährige in ihrer -Story an, als sie gerade mit Ehemann Lucas und Töchterchen Sophia spazieren geht. Wer jetzt allerdings an Alkohol, laute Musik und eine wilde Party denkt, liegt daneben.

„Wir schauen in diesem Jahr Titanic anstatt Dirty Dancing“, verrät Dani lachend. Sie verzichtet gerne auf den Trubel und verbringt die Zeit lieber mit ihren Liebsten auf der Couch. Für ihre dreiköpfige Familie geht es heute Abend also etwas ruhiger zu!