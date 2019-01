Daniela Katzenberger: Wirbel um Foto mit Schwangerschaftstest

Da dürften die Fans doch zweimal hingeguckt haben!

Vor rund drei Jahren wurden und zum ersten Mal Eltern - und das Pärchen macht keinen Hehl daraus, dass es sich über ein Geschwisterchen für Tochter Sophia freuen würde.

Besonders die Fans scheinen seitdem nur so auf neue Baby- aus dem Hause Katzenberger zu warten - und mit diesem Silvester-Post heizte die -Blondine die Nachwuchs-Spekulationen jetzt richtig an!

Daniela Katzenberger: Schwangerschaftstests sorgen für Baby-Spekulationen

Auf ihrem Instagram-Account postete Daniela Katzenberger ein Foto mit zwei Schwangerschaftstests und versetzte zahlreiche Fans schon in Baby-Freunde.

Erst beim zweiten Blick auf den Schnappschuss wurde klar: Bei den positiven Tests handelt es sich um einen Rückblick auf die Silvesterzeit vor vier Jahren, als Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia schwanger war!

In ihrem Post erinnert sich die Katze an die aufregende Zeit zurück und schreibt mit lachenden Smileys:

"Heute, vor genau 4 Jahren, habe ich erfahren dass ich schwanger bin. Extra an Silvester, wegen dem Sekt und so. Ich weiß noch, als ich am Silvestermorgen in einen Drogeriemarkt marschiert bin, mir 5 Schwangerschaftstests holen wollte und an der Kasse ausgerechnet eine Bekannte meiner Mutter gearbeitet hat! Somit wusste es schon, bevor ich zu Hause angekommen war..."

Der Jahreswechsel sei für sie daher eine ganz spezielle Zeit, wie Daniela fortfährt:

"Und heute ist meine Prinzessin schon 3 Jahre alt und mit Abstand das Beste was mir je im Leben passiert ist. Deswegen hat Silvester seit diesem Zeitpunkt auch eine besondere Bedeutung für mich."

Dass sich einige Fans bei dem Foto schon Hoffnungen auf das zweite Katzen-Baby gemacht haben, versteht die Blondine dann aber auch:

"Ps. Will gar nicht wissen, wie viele von euch erstmal einen Schock gekriegt haben, als sie das Foto mit den Schwangerschaftstests gesehen haben", entschuldigt sich Daniela lachend.