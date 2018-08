Daniela Katzenberger: Zuckersüße Baby-News!

Wie süß! In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob ihre Fans bald mit Baby Nummer 2 überraschen wird. Doch obwohl bis jetzt alle Schwangerschaftsgerüchte von der Katze dementiert wurden, können sich ihre Fans nun über eine süße Baby- freuen!

Das sich Daniela und Lucas für Tochter Sophia noch ein Geschwisterchen wünschen, ist definitiv keine Neuigkeit mehr. Des Öfteren erläuterte Daniela ihren Fans bereits, dass die Familienvergrößerung bereits in Planung sei. Wann sich ihre Fans allerdings auf eine weitere Mini-Katze freuen dürfen, wird die Zukunft zeigen. Grund zur Baby-Freude haben ihre Anhänger jetzt jedoch trotzdem…

Daniela Katzenberger überrascht mit "Nachwuchs"

Wie Daniela nun in ihrer " "-Story verkündet, ist sie momentan im absoluten Baby-Fieber. Der Grund: Daniela fungiert momentan als Markenbotschafterin für die Baby-Puppe "Baby Annabell". Daniela teilt dazu ein paar süße Schnappschüsse mit ihren Fans, welche das süße Kinderspielzeug in einem niedlichen Katzen-Outfit zeigen. Das dies vor allem für Danielas Tochter Sophia ein absoluter Glückstag ist, ist selbstredend! So ist in Danis "Story" zu sehen, wie Sophia "Baby Annabell" schon für sich entdeckt hat. Es herrscht wahre Katzenberger-Baby-Euphorie! Ob dies wohl ein Vorbote für eine Katzen-Schwangerschaft ist? Wir können weiterhin gespannt sein…