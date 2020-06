Daniela Katzenberger: Zuckersüße Verkündung zum 4. Hochzeitstag!

und Luca Cordalis haben sich gesucht - und gefunden! Vor genau vier Jahren gaben sich die beiden Turteltauben vor laufender Kamera das Ja-Wort. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Katze einen zuckersüßen Post...

Daniela Katzenberger schwärmt von ihrer Hochzeit mit Lucas

"Ich habe JA zu diesem Mann gesagt, JA zu diesem Leben und JA zu diesem Kleid. Happy Hochzeitstag", schreibt sie zu Schnappschüssen von ihrer Hochzeit. Außerdem postete Daniela ein Video von den Highlights ihres großen Tages. "Ob ich nochmal live im Fernsehen heiraten würde? Ja, auf jeden Fall. 1. Man hat ein 1A Video davon. 2. Man kann sich’s hinterher so oft man will angucken, weil man an dem Tag sowieso vor Aufregung viele Dinge gar nicht mitbekommen hat. Mir ist zum Beispiel erst hinterher aufgefallen, dass ich meinen Brautstrauß auf dem Weg zum Altar vergessen hatte. Man kann so schön in Erinnerungen schwelgen...", schwärmt sie.

Und weiter: "Wie klein meine Sophia war in ihrem pompösen Prinzessinnen-Kleid, diese mega Location, mein geliebter Costa, der diese wunderschöne Rede gehalten hat und wie wir später zusammen auf der Party abgetanzt haben. Und was war ich 'erleichtert' als ich nach gefühlt 100 Stunden mein 20 Tonnen schweres Hochzeitskleid ausgezogen habe und wieder ohne Hilfe pullern konnte. Geiler Tag einfach. Jederzeit wieder." Wie schön!

