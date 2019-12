Daniela Katzenberger: Zwangspause! Sie zieht sich vorerst zurück

Traurige Nachrichten für die Fans von ! Ihre treuen Anhänger müssen vorerst auf sie verzichten – zumindest über die Feiertage. Um ihrem Ehemann seinen Weihnachtswunsch zu erfüllen, wird die 33-Jährige eine kleine Social-Media-Pause einlegen.

Daniela zieht sich zurück

„Wisst ihr, was sich Lucas von mir wünscht? Dass ich über die Weihnachtstage das Handy mal beiseite lege und nicht ständig an dem, ich zitiere, 'scheiß Ding' hänge", so Danni. Lucas möchte die Zeit mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter Sophia in vollen Zügen genießen!

In ihren vorerst letzten -Postings verriet die „Katze“, dass sie mit ihrer kleinen Familie in der Oper war. Danach gab es ein festliches Abendessen. Wir dürfen gespannt sein, was Daniela nach ihrer Instagram-Pause zu berichten hat…

