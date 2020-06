Daniela Katzenberger singt: Das Musik-Video ist da

Und dann wird das Ganze auch noch im Fernsehen zu sehen sein und kurbelt ordentlich ihre Karriere an. Dream come true! Doch das reicht der ergeizigen Blondine noch nicht! Erst vor kurzem hat sie verkündet, dass sie mit ihrem Verlobten zusammen einen eigenen Song aufgenommen hat. Und jetzt postet sie auf Facebook auch endlich das komplette Musikvideo zu "I Wanna Be Loved By You".