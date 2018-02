Daniele Negroni: Liebescomeback mit Ex Julia?

Dieses Wiedersehen treibt Daniele Negroni Tränen in die Augen! Der Zweitplatzierte im Dschungelcamp schwärmte schon im Camp von seiner Ex-Freundin Julia Marschner. Sind sie jetzt wieder ein Paar?

Daniele Negroni: Traurige Ex-Freundin Beichte!

Daniele Negroni: Seine Ex überrascht ihn

"Sie war die erste Person, in die ich richtig verliebt war. Und tief in mir drin, bin ich es immer noch", diese Liebeserklärung machte Daniele Negroni noch am Lagerfeuer. Jetztkonnte er seine Julia wieder in die Arme schließen. Für die Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" (Sonntag, 20:15 Uhr, RTL) kam seine Ex extra nach Köln um den Sänger zu überraschen.

Daniele kann seine Tränen nicht zurückhalten und hält Julia ganz fest im Arm. "Ich würde jetzt gern viel mit dir reden, aber ich würde das gerne bereden, wenn wir alleine sind", so der DSDS-Star. Doch dann kommt es zum Drama!

Tränen-Drama vor der Kamera

Als Daniele Negroni noch im Dschungelcamp saß, verriet Julia bei RTL: "Man sollte niemals nie sagen. Vielleicht führen unsere Wege noch mal zusammen." Hat ihre Liebe also noch eine Chance? Beim Wiedersehen bricht Julia plötzlich in Tränen aus und muss den Raum verlassen. Doch was ist passiert? Die Antwort gibt es bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel"...