Daniele Negroni: Liebescomeback nach dem Dschungelcamp?

Happy End nach dem Dschungel-Aus? Am Lagerfeuer erzählte der Dschungelcamper von seiner Ex-Freundin Julia Marschner und auch davon, dass er sie gerne wiederhaben würde.

So wie es aussieht, könnte dieses Liebes-Comeback für Daniele Negroni schon bald Realität werden. Seine Ex war von den ehrlichen Worten des Sängers jedenfalls beeindruckt.

Daniele Negroni: Schockierende Dschungelcamp-News!

Daniele Negronis Ex-Freundin: "Sag niemals nie"

"Ich war im ersten Moment geschockt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er nach einem Jahr noch so von mir spricht", sagte Julia Marschner im Interview mit "Guten Morgen Deutschland". "Das war relativ süß."

Und wie steht es nun um ein Liebescomeback? "Ich bin sehr stolz auf ihn, aber ich denke, dass Freundschaft das Beste für uns beide ist", sagte sie zunächst. Dennoch: So ganz entgültig scheint diese Meinung nicht zu sein. Schon im nächsten Satz macht sie ihrem Ex große Hoffnung: "Aber sag niemals nie." Wenn Daniele sich also anstrengt könnte sein großer Wunsch schon bald in Erfüllung gehen.