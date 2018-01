Daniele Negroni: Schockierende Dschungelcamp-News!

Ist für Daniele das Dschungel-Abenteuer schon wieder vorbei? Anscheinend liefen die letzten "Dschungel"-Tage für "RTL" zu harmonisch ab. Damit ist jetzt Schluss! Das verkündete Rauchverbot sorgte bei den Stars für ordentlich Ärger. Vor allem Daniele ließ seinem Frust freien Lauf! Der Nikotin-Entzug soll für ihr sogar so schlimm sein, dass er einen "Dschungel"-Ausstieg in Erwägung zieht.

Daniele Negroni: Unfall-Schock im Dschungel!

Dschungelcamp 2018: Rauchverbot sorgt für Ärger!

Aufgrund von Regelverstößen, sollen die Raucher-Promis nun auf ihre geliebten Zigaretten verzichten. Besonders Daniele schien diese Anordnung besonders zu treffen. So wetterte er: "Sorry, bei allem Respekt: Das ist ein Grund für mich auszusteigen!" Ebenfalls fügte er hinzu: "Ich kann das nicht! Ich kann nicht auf Zigaretten verzichten, wenn ich eh nichts habe. Ich habe original zwei Zigaretten. Die können doch nicht einfach eine Sucht stoppen." Auch die Versuche der anderen Promis, Daniele zu beruhigen, scheiterten kläglich!

Daniele Negroni will Dschungelcamp verlassen

Während Daniele sich über das Rauchverbot aufregte, probierte David Friedrich die Situation zu entschärfen. So erläuterte er: "Haltet euch ein bisschen an die Regeln und fertig!" Für Daniele ein absolutes "No Go". Erbost gab er zu verstehen: "Haltet euch ein bisschen an die Regeln? Ich schwöre es bei Gott: Ich raste morgen aus, wenn ich keine Zigaretten rauchen darf. Wenn wir sowieso nichts haben. Obwohl wir eine ganze Truppe sind. Dann sollen sie alle bestrafen und uns das Essen streichen. Aber die können doch nicht nur vier rauchende Leute bestraften und acht Nichtraucher nicht! Das ist einfach unfair." Ehrliche Worte, die Danieles Unmut zeigen. Ob der DSDS-Star seine Drohungen in die Tat umsetzt? Wir können gespannt sein!