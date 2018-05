Daniele Negroni: Sie ist seine Neue!

Welch wundervolle Neuigkeiten von Ex-Dschungelcampbewohner Daniele Negroni! Wie der Star jetzt verkündete, habe er sein Herz an eine neue Liebe in seinem Leben verschenkt. Verständlich, dass diese Nachricht bei all seinen Fans für mächtig Aufsehen sorgt! Doch wer ist die Neue an seiner Seite?

Daniele Negroni: Neue Liebe mit Tina Neumann

Schon in der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, was zwischen dem 22-Jährigen und der 16-Jährigen wirklich geht. Daniele und Tina zeigten sich auf gemeinsamen Social Media-Schnappschüssen immer wieder vertraut und glücklich miteinander. Ihre Liebe wollten sie sich dabei jedoch noch nicht eingestehen. Immer wieder hieß es von den beiden, dass sie nur Freunde wären. Bis jetzt! In einem überraschenden Liebes-Outing spricht Daniele jetzt Klartext!

Daniele Negroni: Es hat in Paris gefunkt

Wie Daniele jetzt berichtet, flogen die ersten Funken zwischen ihm und Nina ausgerechnet in der Stadt der Liebe! So berichtet Daniele gegenüber "Express": "Ja, wir sind ein Paar. Wir stehen jetzt zu unserer Liebe. Auf Geheimniskrämerei habe ich keine Lust." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich habe sie ins Disneyland Paris eingeladen. Wir kennen uns schon seit ein paar Monaten, aber erst da sind wir uns richtig nähergekommen, haben uns auch mal persönliche Fragen gestellt." Ehrliche Worte, die Danieles tiefe Zuneigung gegenüber Nina ausdrücken.