Daniele Negroni: Unfall-Drama um seinen Penis!

Fanliebe gehts durchs Herz - oder auch durch den Penis, wie bei Daniele Negroni. Ein Anhänger des Sängers hat ihm an seinem besten Stück, wie der ehemalige Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar" jetzt offenbarte.

Bei einem Auftritt feuerte ein Fan vor einigen Monaten ein Wurfgeschoss gegen Daniele Negroni - und es landete an seinem Glied! "Bei einem Open-Air-Konzert habe ich eine Schneekugel in das wichtigste Glied geworfen bekommen, was ein Mann hat. Und musste dadurch sogar die Show abbrechen und ins Krankenhaus", erklärte Daniele Negroni jetzt gegenüber "Promiflash".

Daniele Negroni: Heftige Schmerzen am Penis

Daniele Negrono musste sofort behandelt werden, denn die Schmerzen waren offenbar kaum auszuhalten. "Also, das werde ich nie vergessen. Das war echt blanker Horror, denn ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt impotent", so der Sänger. Mittlerweile geht es ihm wieder gut und sein Penis hat wohl auch keinen größeren Schaden erlitten.