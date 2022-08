Daniele Negroni: Verlobungs-Hammer! Ein Jahr nach der Trennung wird es ernst

Ganz privat im Garten, mit einem riesen Schriftzug mit den Worten "Marry Me", also "Heirate mich", umringt von Luftballons und Blumen stellte Daniele Negroni seiner Davina Carstens jetzt die Frage aller Fragen. Voller Freude verkündet der Sänger: "She said YES!", also "Sie hat 'Ja' gesagt". Wie schön!

Auch seine Fans in den Kommentaren, kommen gar nicht aus dem Schwärmen für das Paar heraus. Auch einige Promi-Kollegen gratulieren der 22-Jährigen und dem DSDS-Zweiten. Neben Tanja Tischewitsch, Carina Spack oder Joey Heindle, schreibt auch Pascal Kappes zum Beispiel: "Glückwunsch Brudi freue mich auf den Junggesellen Abschied und die Hochzeit". Da kann die Traumhochzeit ja kommen.

Wer es, wie Daniele, doch kurz vor knapp nicht auf den ersten Platz bei DSDS schaffte, erfährst du im Video: