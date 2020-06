Daniele Negroni will Deutschland verlassen

"Wie hatten eigentlich schon ein ganzes Album fertig, aber das ist dann doch in die Tonne gewandert. Wir haben einfach gesagt: Da geht noch mehr. Das muss größer, besser", erklärt er.

Besonders schwer für war dabei der Schritt, die Fans weiter vertrösten zu müssen. Aber schließlich sollen sie auch das Beste von ihm kriegen. Und das will er nun auf Mallorca finden.

"Ich gehe weg aus Deutschland nach Mallorca", sagt er. Dabei geht es nicht etwa um eine Neuorientierung zum Ballermannschlager, sondern um ein kreatives Exil. "Dort will ich in Ruhe an Songs arbeiten, von allem mal wegkommen. Und da bleibe ich dann so lange, bis das neue Album im Kasten ist."

Bevor er sich aber mit den Produzenten in die stillen Ecken von Mallorca verzieht, genießt er jedoch erst noch das Weihnachtsfest traditionell mit seiner Freundin und der Familie.