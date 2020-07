Danjela Katzenberger & Lucas Cordalis: Bittere Tränen!

Vor einem Jahr schloss Costa Cordalis, der Vater von Lucas Cordalis, für immer seine Augen. Für den Sänger nach wie vor alles andere als leicht. So berichtet er gegenüber "ARD"-"Brisant": "Viele Menschen verlieren den Vater. Nur, meine Vaterbeziehung, denke ich, war schon eine besondere. Wir standen uns unglaublich nah. Wir waren jeden Tag bei unseren Eltern. Mein Vater war ein unglaublicher Familienmensch, der immer alle um sich scharen wollte. Also für uns hat sich das Leben schon sehr stark geändert seit dem Tod meines Vaters." Oh je! Den Kopf in den Sand will Lucas deswegen dennoch nicht stecken!