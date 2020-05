Danni Büchner: Drama auf Mallorca! Jetzt platzt ihr der Kragen

Noch vor wenigen Monaten blickte -Auswanderin Danni Büchner trotz aller Schicksalsschläge voller Zuversicht auf die nächste Feriensaison: „Unser Café wird auch im kommenden Jahr geöffnet“, versicherte sie im Gespräch mit dem „Mallorca Magazin“, berichtete ganz aufgeregt von Renovierungsarbeiten und Verschönerungen an ihrer „Faneteria“ in Cala Millor im Osten der Insel. Doch wie so vielen Gastronomen hat Corona auch der Witwe von († 49) völlig aus dem Nichts die Zukunftsaussichten verhagelt. Statt vor vollen Tischen steht Danni jetzt kurz vor dem Ruin!

Muss Danni Büchner ihr Café schließen?

Trotz Lockerungen der Ausgangssperre auf der spanischen Urlaubsinsel fällt der Tourismus in dieser Saison flach. Cafés, Restaurants, Hotels – alles bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Klar, dass die fünffache Mutter bei dieser Perspektive in Panik gerät: „Ich muss jetzt besprechen, was wir machen“, so Daniela besorgt bei „ “. „Es geht um die Zukunft meiner Familie! Um unsere Existenz!“

Dass bei der Café-Betreiberin die Nerven komplett blank liegen, zeigt sich auch auf . Als ein Follower kürzlich frech den Kommentar „Es kommen dieses Jahr keine Urlauber“ unter ein Bild der 42-Jährigen setzte und dazu noch einen lachenden Smiley postete, platzte Danni verständlicherweise der Kragen: „Und was genau ist daran jetzt lustig?“, schrieb sie sauer. „Mallorca lebt vom Tourismus…“ Und sie selbst eben auch.

Wie dünn Danni Büchner geworden ist, seht ihr im Video: