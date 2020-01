Danni Büchner: Schwerer Schlag nach ihrer Deutschland-Rückkehr

Sie ist das Biest, die Berufswitwe, die Lachnummer – im Netz schlägt Dschungelcamperin (41) ein wahrer Tsunami an Hass und Hohn entgegen. Im Camp ahnte sie nicht, wie sie da draußen vor den -Geräten ankommt. Doch nach ihrem Auszug wird sie damit überflutet, kriegt die geballte Ladung auf einmal ab. Freunde und Familie fürchten das Schlimmste...

Die Leute nehmen kein Blatt vor den Mund. „Sie ist das Verlogenste, das es gibt“, zürnt ein Fan stellvertretend für viele, für fast alle, wie es in diesen Tagen scheint. Zahllose Giftpfeile werden in den sozialen Medien gegen Daniela abgefeuert. Und nach Ende ihres -Gigs treffen sie Danni Büchner alle mitten ins Herz. Ob sie mit diesem heftigen Gegenwind rechnet? Wohl kaum, obwohl es ja seinerzeit auch nach ihrer Teilnahme im „Sommerhaus der “ jede Menge Kritik hagelte.

Doch nach dem Tod ihres Mannes Jens ging die Öffentlichkeit eine Zeit lang sanfter mit ihr um. Der Witwen-Bonus ist allerdings definitiv aufgebraucht; es scheint fast schon ein Volkssport zu sein, die Auswanderin online wüst zu beleidigen. „Sie ist innerlich total verletzt. Verletzt von so viel Hass im Netz“, verrät (52), die seit Jahren mit Daniela befreundet ist, im Gespräch mit "Closer". „Sie wird täglich als Berufswitwe beschimpft. Keiner sieht, wie sie darunter leidet. Sie sagte mir schon vor dem Einzug, dass sie keinem Menschen mehr vertrauen kann.“ Vielleicht, mutmaßt Iris, sei sie ja deshalb unbeliebt, weil sie ständig das Gefühl habe, angegriffen zu werden. „Es tut mir in der Seele weh, dass sie auch im Camp unter dem Hass der Zuschauer leiden muss, denn in Wirklichkeit ist sie ein ganz herzlicher Mensch.“

Danni Büchner erwartet ein Psycho-Drama

Das konnte sie allerdings im australischen Dschungel gut verbergen: Mit ihrer „Danni-Show“ verärgerte sie nicht nur von Tag eins an die Mitcamper, sondern auch die Zuschauer. Das könnte ihr nach der Show zum Verhängnis werden. Vor allem beruflich: „Keiner will den Unsympath buchen“, lautet das Fazit von Marion „Krümel“ Pfaff (47). Die Club-Betreiberin kennt Danni schon lange. Schließlich war deren verstorbener Mann Jens damals der Stargast in „Krümels Stadl“. „Klar hat sie sich mit einigen Aussagen keinen Gefallen getan. Den Zuschauer als Idiot zu bezeichnen – das ging gar nicht. Aber so ist Danni, sie sagt immer, was sie denkt.“ Und gerade deswegen befürchtet Krümel, dass Job-Angebote künftig ausbleiben. „Es ist wie damals bei . Daniela sorgt für gute Quoten, wird aber als Lachnummer dargestellt. Da kann es sein, dass sie für Autogrammstunden oder Ähnliches keiner mehr buchen will.“

Daniela Büchner: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Tatsächlich bedeutete der Ausflug ins Dschungelcamp für „Höllena“, wie sie von ihren Mit-Campern bezeichnet wurde, das Karriereaus. Ob es Daniela genauso ergeht? Auf Mallorca schrillen jedenfalls schon die Alarmglocken. „Die Kinder sind schockiert und traurig. schlachtet Danni richtig aus“, schimpft Danielas engster Vertrauter Markus Simons. „Wenn wir ehrlich sind: Ohne Daniela wäre das Dschungelcamp zum Gähnen langweilig gewesen. Dass der Sender sie damit kaputtmacht, scheint den Verantwortlichen egal zu sein.“ Markus ist derjenige, der Daniela bei ihrer Rückreise aus Australien am Flughafen in Empfang nahm. Und er wird es auch sein, der ihr beistehen muss…