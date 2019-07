Daniela Büchner: Unfall-Drama auf Mallorca

Reddit this

Am Dienstag war in einen Verkehrunfall verwickelt. Ein Schock für die Auswanderin!

Daniela Büchner: Verkehrsunfall!

Danni Büchner selbst macht den Unfall öffentlich. Bei schreibt sie offen: "Hallo ihr Liebe, heute ist echt ein Scheißtag. Verdammt!! Heute habe ich im „toten Winkel“ eine Rollerfahrerin übersehen. Ihr geht es Gott sei dank soweit gut. Es ist ein Blechschaden entstanden und die Frau steht logischerweise unter Schock, mit leichten Blessuren."

Daniela Büchner hatte einen Verkehrsunfall! Foto: Instagram/ Danni Büchner

Weiter verrät die 41-Jährige, dass sie dem Unfallopfer in den nächsten Tagen einen Blumenstrauß zukommen lassen will. Und gibt schließlich ein Gesundheits-Update! "Die Frau ist aus dem Krankenhaus draußen, ihr geht es den Umständen entsprechend gut", schreibt sie.

Doch ist sie wirklich so besorgt, wie sie es bei Instagram zeigt?

Hat Daniela Büchner nicht geholfen?

Wie "Bild" berichtet, soll sich die Delmenhorsterin am Unfallort weniger um die Frau gekümmert haben. Eine Zeugin meldete sich und verriet der Seite, dass sich weder Danni noch ihre Tochter Joelina um gekümmert hätten! "Die beiden Damen blieben in einigem Abstand zur Verunfallten stehen und taten... nichts. Sie kümmerten sich nicht die Bohne um die Verletzte", so die Quelle.

Genug Hilfe bekam das Unfallopfer trotzdem. Denn wie berichtet wird, stürmten sofort Passanten und Mitarbeiter eines Hotels um die Verletzte.