Danni & Jens Büchner: Trennung nach dem "Sommerhaus der Stars"?

Schlägt der Fluch des "Sommerhaus der schon wieder zu? In den letzetn Staffeln trennte sich mindestens ein Paar nach den Dreharbeiten. Und das Liebes-Aus hat sich stets angebahnt! Gehen in diesem Jahr vielleicht und seine Daniela getrennte Wege?

Jens Büchner & Daniela: Überraschende Baby-Beichte!

Jens Büchner und Danni: Liebes-Aus?

und hat es erwischt, ebenso wie Saskia Atzerodt und Nico Schwanz - Ihre Liebe hielt dem "Sommerhaus der Stars" nicht stand. Überraschend kamen die der beiden Paare nicht. Denn Rocco und Angelina und auch Nico und Saskia zofften sich schon in der Show ordentlich.

Auch Jens Büchner und seine Danni waren nicht immer nett zueinander. Es krachte nicht nur zwischen den beiden, sie legten sich auch mit allen anderen an.Wird sie jetzt also auch der Trennungs-Fluch einholen?

Jens Büchner und Daniela: Harter Schlag nach dem "Sommerhaus der Stars"

Jens Büchner spricht Klartext!

Von einer Trennung wollen Jens Büchner und Daniela momentan nichts wissen. Gegenüber "kukksi" verrät der Auswanderer: "In gewissen Situationen war ich aber nicht ganz so belastbar und sie gibt, egal in welcher Situation, einfach immer Vollgas. Das sieht in einer -Show dann schon manchmal sehr wild aus. Wir sind ganz weit von einem Liebesaus entfernt. Wir haben viel zu tun und alles ist gut."

Da könne die Fans, aber wohl besonders die Kinder der beiden beruhigt sein....