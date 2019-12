Danny Aiello: Der "Der Pate"-Schauspieler ist gestorben

Große Trauer in .

Im Klassiker "Der Pate - Teil II" spielte er sich als Mafioso Tony Rosato in die Herzen der -Fans - jetzt ist Danny Aiello im Alter von 86 Jahren gestorben.

"Der Pate"-Star: Schauspieler Danny Aiello ist gestorben

Wie das US-Portal TMZ berichtet, sei Danny Aiello kurz nach dem Besuch von Familienangehörigen in einer medizinischen Einrichtung in New Jersey gestorben, in der er wegen einer Infektion behandelt wurde, die er sich bei einer medizinischen Injektion zugezogen hatte.

Im Internet trauerten Hollywood-Kollegen wie Michael Rapaport und Billy Baldwin um den Schauspieler, der erstmals im Jahr 1973 im Sportfilm "Das letzte Spiel" zusammen mit vor der Kamera stand.

Ein Jahr später spielte Danny Aiello als Tony Rosato in Francis Ford Coppolas "Der Pate – Teil II" und wurde 1989 für seine Rolle als Besitzer einer Pizzaria in Spike Lees Drama "Do the Right Thing" für einen Oscar nominiert.

Neben unzähligen Fans hinterlässt Danny Aiello seine Frau Sandy Cohen, mit der der Schauspieler vier gemeinsame Kinder hat.