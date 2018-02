Daryle Singletary: Der Country-Star stirbt mit nur 46 Jahren

Die Countrymusik-Szene trauert um einen Star: Der Sänger Daryle Singletary starb am Montagmorgen mit nur 46 Jahren in seinem Haus in Nashville. Wie "Radar Online" berichtet, soll seine Frau Holly Mercer den leblosen Körper ihres Mannes gefunden haben.

Gegen 4.30 Uhr wurde der Notruf abgesetzt. Als die Ermittler Daryle Singletary fanden schien es, als sei er im Schlaf verstorben, heißt es laut dem Magazin.

Vic Damone: Der Sänger ist tot

Die Todesursache von Daryle Singletary ist unbekannt

Über die genaue Todesursache konnten sie bisher jedoch noch nichts sagen.

Daryle Singletary wurde in den 90er Jahren durch seine Musik berühmt. Seine beiden bekanntesten Songs: "I Let Her Lie" und "Too Much Fun".