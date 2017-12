Das ändert sich für Hartz IV-Empfänger in 2018

Im Jahr 2018 gibt es viele neue Gesetze - und auch für Hartz IV-Empfänger wird sich einiges ändern.

Das Arbeitslosengeld wird im neuen Jahr nämlich ansteigen. Derzeit liegt der Regelsatz bei 409 Euro monatlich. Die Bezüge für 1-Personen-Haushalte liegen im neuen Jahr bei 416 Euro - das ist eine Steigerun von 7 Euro. Bei Paaren steigt der Satz um 6 Euro monatlich. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder bekommen mehr Geld: Kinder werden mit 5 Euro mehr berechnet, bei Kleinkinder sind es 3 Euro.

Hartz IV-Empfänger können sich Geld im Supermarkt auszahlen lassen

Das ist aber nicht die einzige wichtige Änderung in 2018. Künftig können Hartz IV-Empfänger nämlich auch Geld an der Supermarkt-Kasse holen. Den Vorschuss gibt es aber nur in sehr dringenden Fällen. Das trifft vor allem auf Menschen zu, welche kein Bankkonto besitzen oder sofort eine Auszahlung benötigen. Die Discounter und Drogeriemärkte Rewe, Penny, Real, dm und Rossmann beteiligen sich an dem Verfahren. Hintergrund ist, dass es in den Jobcentern künftig keine "Notfallautomaten" mehr gibt, wo man bisher Geld abheben konnte - diese sind schlichtweg einfach zu teuer und deshalb abgeschafft werden. Im zweiten Quartal soll die Umstellung erfolgen.