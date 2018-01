Am Himmel gibt es bald eine krasse Mond-Show, denn ein seltenes Naturschauspiel können wir bald in Deutschland beobachten.

Am 31. Januar kommen "Supermond", eine "Blutmondfinsternis“ und ein "Blue Moon“ zusammen. Diese Konstellation gibt es extrem selten und gibt es nur alle 150 Jahre. Einen Vollmond gibt es alle 29 Tage – das ist erstmals nichts Besonders. In der Nacht kommen mit dem „Supermond“ und einer „Blutmondfinsternis“ noch weitere Ereignisse dazu.

Der Erde kommt der „Supermond“ in dem Fall extrem nah – am Himmel erstrahlt der Mond dann deutlich heller als sonst. Den „Blue Moon“ gibt es alle 2,4 Jahre – auch an dem Abend findet dieser statt. Der Vollmond ist demnach zweimal in einem Monat zu sehen. Und dann wäre noch die „Blutmondfinsternis“. Anders als bei einer Sonnenfinsternis ist die „Blutmondfinsternis“ zu sehen – er wechselt die Farben und erstrahlt meistens in Rot.

Wer den Blutmond, Supermond und Blue Moon sehen will, sollte jedoch weit reisen – in Deutschland ist das seltene Phänomen nicht zu sehen. Zentral- und Ostasien, Indonesien, Neuseeland, Australien, Hawaii und Alaska kann das Ereignis beobachtet werden.