„Das große Promi-Büßen“ 2025: Start, Cast & alle Infos zur Staffel!
Neue Regeln, neue Stars, neue Eskalationen – „Das große Promi-Büßen“ 2025 verspricht noch mehr Drama als je zuvor.
Strahlend im Glitzer-Look, aber gnadenlos im Urteil: Olivia Jones macht den Promis in „Das große Promi-Büßen“ das Leben schwer.
© IMAGO / APress
Endlich ist es wieder soweit: „Das große Promi-Büßen“ geht in die vierte Staffel – und schon jetzt ist klar, dass uns erneut Tränen, Skandale und jede Menge reumütige Stars erwarten! Welche Promis sich 2025 Olivia Jones stellen und um das fette Preisgeld kämpfen, erfahrt ihr hier!
„Das große Promi-Büßen“ – was steckt hinter dem Format?
Wenn Olivia Jones die Promis zum Beichten ruft, sind Drama und große Gefühle vorprogrammiert. Zehn Reality-Stars ziehen in ein spartanisches Camp, müssen auf jeglichen Luxus verzichten und knallharte Challenges bestehen. Der Höhepunkt: die berüchtigte „Runde der Schande“, in der Olivia die Stars mit ihren größten Fehltritten konfrontiert. Für die Kandidat:innen bedeutet das Tränen, Zoff und nackte Wahrheit – für uns Zuschauer:innen, naja … pure Unterhaltung!
Doch es geht nicht nur um Skandale: Immer wieder gibt es überraschende Versöhnungen und ehrliche Geständnisse, die die Show so ikonisch machen!
Wer ist 2025 im Cast von „Das große Promi-Büßen“?
Die Mischung könnte explosiver kaum sein – von alten TV-Bekanntheiten bis hin zu polarisierenden Newcomer:innen:
Serkan Yavuz – Reality-Profi mit Untreue-Skandal im Gepäck.
Emma Fernlund – temperamentvolle Mitstreiterin aus „The Power“.
Jörg Dahlmann & Edith Stehfest – Ex-Dschungelcamper mit ungelösten Konflikten.
Rafi Rachek – für seine Impulsivität bekannt, hier könnte es ordentlich krachen.
Theresia Fischer & Linda Braunberger – die GNTM-Gesichter zeigen, dass sie sich nichts gefallen lassen.
Bellydah Venosta – selbsternannte „Mega-Red-Flag“.
Vanessa Brahimi – Reality-Frischling, der direkt polarisieren will.
Diogo Sangre – Entertainer mit Box-Leidenschaft, der auch im Camp austeilen dürfte.
Wann und wo startet „Das große Promi-Büßen“?
Die neue Staffel startet am Donnerstag, 23. Oktober 2025. Zu sehen gibt es die Folgen bei ProSieben und parallel im Stream bei Joyn. Besonders spannend: Erstmals entscheiden allein die Zuschauer:innen, wer am Ende den Titel als ehrlichster Büßer gewinnt. Die Abstimmung läuft ganz einfach über die Joyn-App – und ihr bestimmt, welcher Star sich wirklich verändert hat.