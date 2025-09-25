„Das große Promi-Büßen“ 2025: Start, Cast & alle Infos zur Staffel!

Die neue Staffel startet am Donnerstag, 23. Oktober 2025. Zu sehen gibt es die Folgen bei ProSieben und parallel im Stream bei Joyn. Besonders spannend: Erstmals entscheiden allein die Zuschauer:innen, wer am Ende den Titel als ehrlichster Büßer gewinnt. Die Abstimmung läuft ganz einfach über die Joyn-App – und ihr bestimmt, welcher Star sich wirklich verändert hat.