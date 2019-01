Das hört die WUNDERWEIB.de-Redaktion im Juli - Bild 10

Martina hört ""Every Teardrop Is A Waterfall" von :

"Habe ich schon erwähnt, dass ich ein ganz ganz ganz großer Coldplay-Fan bin? Ich renne zwar nicht auf jedes Konzert, aber ihre Alben kann ich rauf und runter hören. Nun endlich ist ihre erste Single nach einer gefühlten Eeewigkeit erschienen ,Every Teardrop is a Waterfall'. Und es ist mir auch völlig egal, ob da Melodie-Bruchstücke von sonst wem geklaut worden sein sollen mir gefällt der Song und ich freue mich auf das baldige Album im Herbst!"

Unser Redaktionsliebling! oder haben Sie schon einmal ein schlechtes Lied von Coldplay gehört?

