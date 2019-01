Das hört die WUNDERWEIB.de-Redaktion im September - Bild 9

Marieke hört "Mutual Friends" von Boy: "

Der 2. September ist bereits lange rot im Kalender markiert. Endlich erscheint das Debütalbum vom Frauen-Duo ,Boy'. Die erste Singleauskopplung ,Little Numbers' macht so viel Spätsommer-Spaß (Video angucken!), wie mir das letzte Mal nur ,Florence and the Machine' in die Tanzbeine jagen konnte. Rotstift rausholen: neue Ohrwürmer von & Co. gibt's ab 7. November. Das wird ein toller Musik-Herbst!"

