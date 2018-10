Das Jenke-Experiment: Kampf gegen seine größte Sucht!

Nun stellt er sich dem wohl härtesten Experiment. ist starker Raucher – damit soll jetzt nun endgültig Schluss sein! Der Reporter will auf die Glimmstängel künftig verzichten.

Jenke raucht seit 37 Jahren

"Seit 37 Jahren rauche ich, geschätzte hundertmal habe ich versucht, damit aufzuhören. Bis heute ist es mir nicht gelungen, den Nikotin-Dämon in mir zu bezwingen", sagt Jenke von Wilmsdorff gegenüber .

Die bisherigen Experimente hat Jenke immer selbst ausprobieren – in der neuen Folge stellt er sich wohl seiner persönlichsten Herausforderung.

Jenke von Wilmsdorff wird in der Show einen kalten Entzug machen – E-Zigaretten oder ähnliches kommt für ihn nicht in Frage. "Für mich auf keinen Fall, denn nach unseren Gesprächen mit Experten und Medizinern ist das lediglich die Wahl zwischen Pest oder Cholera", so der Reporter. Die neue Folge von „Das Jenke-Experiment“ zeigt RTL am Montag um 20:15 Uhr.