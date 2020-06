"Das perfekte Model": Diese Mädchen sind im Finale

Denn jedes Team zieht mit nur zwei Mädchen ins Finale ein.

Karolína Kurková versuchte ihren verbliebenen Models mehr "Wandelbarkeit" zu vermitteln. Passend dazu verkleidete sich das blonde Topmodel als schwarzhaariges sexy Bond-Girl. "Ich möchte, dass ihr einen ganz neuen Look bekommt und dadurch auch einen komplett neuen Charakter einnehmt. Samantha, die ein wenig unser blondes Püppchen ist, wird heute das komplette Gegenteil: nämlich ein Mafioso. Bei Jenny sagen immer alle, dass sie die Jüngste ist, also mache ich sie heute zu einer alten Oma."

Eva Padberg konzentrierte sich eher auf das "Körpergefühl". Sie wollte ihren vier Nachwuchsmodels bei einem Bikini-Shooting zeigen, wie man sich mit seinem Körper richtig in Szene setzt. Evas Sorgenkind ist in dieser Kategorie Eva-Marie: "Bei ihr muss der Walk noch fließender werden. Leider ist sie vom Charakter her ein absoluter Kopfmensch und kann schlecht abschalten und sich fallen lassen. Dennoch sehe ich sie in Bikini- und Dessous-Shootings, weil sie einen Traumkörper hat. Ich will, dass sie sich jetzt im Bikini entspannt und merkt, dass sie wahnsinnig gut aussieht."

Auf der Berliner Fashion Week durften unter anderem Anika und Johanna für den Designer Kilian Kerner mitlaufen. Dabei wurden sie von Karolínas und Evas kritischen Blicken beobachtet.

Für ein High-Fashion Fotoshooting für ein Modemagazin schlüpften die Nachwuchsmodels in die Rollen von Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich & Co.: Hollywood-Glamour pur!

Doch leider dürfen nur vier Mädchen ins Finale von "Das perfekte Model". Karolína und Eva schickten schweren Herzens Samantha, Eva-Marie, Lysann und Paula Weigel nach Hause. Damit dürfen sich Johanna, Jenny, Jennifer und Anika auf das Finale am 20.03.2012 auf Vox freuen.