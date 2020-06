"Das perfekte Model" - Zehn Models dürfen nach Berlin

Spannung bis zum Schluss!

In Kapstadt mussten sich Eva Padbergs Mädels das erste Mal vor der Filmkamera beweisen. Bei einem fiktiven Werbedreh für einen Energydrink ging es mit dem ruppigen Ganzkörper-Tattoo-Model "Tattitude" aus England ans Set.

Zunächst genierten sich die Kandidatinnen vor dem Mann, der ihnen mit ein bisschen Körperbemalung "Schrecken und Ekel" bereitete. Dennoch war irgendwann alles im Kasten. Nervpotenzial bot allein Sissi Pohle (19) mit ihrem nicht enden wollenden Gezetere.

Überboten hat dieses Gejaule nur Team "K. K." in New York: Der Zickenkrieg, der sich bereits in Folge 4 anbahnte, wurde weiter ausgeschlachtet.

Neu im Mecker-Kader: Jenny Jessen (16). Die findet das Verhalten ihrer Konkurrentinnen nämlich mehr als unfair: "Mich nervt, dass die Mädchen darüber sprechen, dass mir alles so leicht gemacht wird, weil ich die Jüngste bin." Tränen.

Doch auch die alten Zicken ließen sich nicht lumpen. Paula-Helen Mannhardt (21) und "Miss Osnabrück" Samantha Striegel (18) gaben erneut Gas. Paula-Helen: "Samantha drängt sich immer vor, schubst einen weg; Hauptsache, sie ist die Erste, die im Raum steht." Es folgte ein Sedcard-Shooting. Samantha war komischerweise als Letzte an der Reihe...

Den Wettstreit verlassen mussten Nina Bauer (21), Lara Helmrich (20) und Anne Wunderlich (20). Der Cliffhanger: Ob es Samantha Striegel oder Erzfeindin Paula-Helen Mannhardt in die Top-Ten und somit nach Berlin schafft, wird es in Folge 6 verraten!

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!