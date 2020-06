"Das perfekte Model" - Zickenkrieg bei den Models

In New York besuchte Topmodel Andrej Pejic, der zurzeit als Mann und Frau weltweit das Modebusiness erobert, das "Juwelenraub"-Shooting der Mädels. Mit Spinne auf der Hand mussten die Kandidatinnen Mut beweisen. Doch die wahre Gefahr bekam die 20-jährige Lara Helmrich zu spüren: Die verletzte sich beim Shooting den Fingerund musste sogar ins Krankenhaus! Nach einem sexy Laufsteg-Training auf einem Hochhausdach, durften die Schäfchen von Karolina Kurkova ihr neu erworbenes Können gleich einem echtem Stardesigner präsentieren. Tommy Hilfiger (61) bewertete Look, Können und Co. der Mädchen. Sein Fazit: Manche könnten's schaffen, manche nicht.

In Kapstadt ging es bei "Das perfekte Model" hingegen etwas ruhiger zu: bei einer Modenschau auf einer Yacht bei hohem Seegang kämpften die Mädels gegen wankende Planken und überlange Abendroben.

Den Wettstreit verlassen mussten Maria Siebert (30), Julia Schindler (22) und Cindy Wersche (18).

