Das sagt Heidi Klum zu Larissa Marolt

Nun äußerte sich die Model-Mama zum ersten Mal zu Larissas Lebensweg.

"Gucken Sie mich an ich bin längst nicht mehr ,nur' Model. Es ist superwichtig, dass man weiß, was und wohin man möchte. Wenn das für Larissa das Dschungelcamp ist, dann ist das ihre Entscheidung", so Heidi Klum gegenüber "Bild".

Auch zu ihrem Neu-Juror Wolfgang Joop hatte Heidi Klum einiges zu sagen, der glänzte in der Vergangenheit ja öfter mal mit Anti-Heidi- und Anti-GNTM-Kommentaren. Was das Model nicht weiter stört.

"Sicherlich. Aber auch hier muss ich zugeben, dass mich seine Charme-Offensive anfangs natürlich irritiert hat, da es im krassen Gegensatz zu seinen Äußerungen aus der Vergangenheit steht."