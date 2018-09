Das sind die schönsten Star-Dirndl-Looks vom Oktoberfest 2018!

Reddit this

Es ist wieder soweit! Seit einigen Tagen heißt es wieder "O’zapft is!" und das oktoberfest ist im vollen Gange! Aber nicht nur die Wiesn-Gausi steht dabei im Mittelpunkt ges Geschehens. Auch die Dirndl-Looks unserer Stars sind nicht zu verachten. Die schönsten haben wir hier für euch zusammen gestellt...

Dirndl wohin das Auge reicht! So wie jedes Jahr, ist auch in diesem Jahr das Oktoberfest wieder das Show-Laufen unserer Celebrities. Kaum ein Sternchen lässt es sich entgehen, ihren Trachten-Look in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Doch wer hat eigentlich den schönsten Dirndl-Look? Wir haben für euch ein wenig gestöbert und eine kleine Auswahl getroffen!

Dirndl für unter 50 Euro! Hier kannst du die günstigsten "Wiesn-Looks" kaufen!

Daniela Katzenberger & Carmen Geiss überraschen mit knalligen Farben

und geben bei ihrer Dirndl-Farbauswahl definitiv alles. Während die Katze auf den "Lady in Red"-Dirndl-Look setzt, ist Carmens Tracht mit knalligen Farbdetails abgesetzt. Zu ihren Style tragen beide meterhohe High Heels und beweisen, dass auch auf der Wiesen Absätze absolut tragbar sind. Und was tragen die anderen Ladys?

Cathy Hummels & Barbara Meier setzten auf den Pastell-Look

Während die Katze und Carmen für eine absolute Farbexplosion sorgen, zeigen sich und auf der Wiesn eher in bedeckten Pastelltönen. Unscheinbarer sind sie dadurch aber absolut nicht. Auch der Style von Cathy und Barbara bestätigt, wie sexy Dirndl sein kann. Wer von den vier Ladys jetzt jedoch den schönsten Look hat, liegt definitiv im Auge des Betrachters. Fakt ist allerdings: Umwerfend sehen alles aus! Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Schnappschüsse!