"Das Sommerhaus der Star": Klares Statement! Wie falsch ist Eva Benetatou wirklich?

Einer, der Eva bereits aus zwei Sendungen kennt ist "Love Island"-Star Tobias Wegener. Er war bereits mit ihr bei "Promi Big Brother" und auch in der Show "Stars unter Palmen". Was hält er also vom Verhalten der Griechin?

"Ich kenne die Eva jetzt aus zwei Formaten. Und ich muss sagen: Sie hat dazu gelernt. Klar, wie sie da behandelt wird, das will ich gar nicht schön reden. Aber sie weiß, wie sie agieren muss", verrät er in der Show "Pocher - Gefährlich ehrlich". So so, eine ganz schön deutliche Aussage.