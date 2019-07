Im "Sommerhaus der " geht es wieder rund! Während der ersten Nominierungszeremonie krachte es gewaltig. In Folge 2 gibt es sogar so viel Zoff zwischen den Bewohnern, dass ein Paar frühzeitig abreist...

Achtung Spoiler!

In der nächsten Folge, die bereits bei Now abrufbar ist, steht vor allem Quentin Parker im Mittelpunkt des Geschehens. Der Grund: Er grapscht den Frauen im Haus gerne mal an den Hintern. Klar, dass das ihren Partnern überhaupt nicht gefällt. Sie ziehen die Konsequenzen - und setzten ihn und Partnerin Jessika Cardinahl auf die Abschussliste. Doch dann die Überraschung! Quentin und Jessica verkünden, dass sie freiwillig das Haus verlassen werden. "Wir möchten uns nicht mehr an diesem Spiel beteiligen. Weil es einfach zu schwer für uns beide ist, mit dieser Situation voll zufrieden zu sein", erklärt er die Entscheidung.

Menowin Fröhlich: Ausraster im „Sommerhaus der Stars“!

Dieses Paar rückt nach

Doch wer jetzt glaubt, dass endlich Ruhe in die Promi-WG einzieht, liegt so richtig falsch! Denn die Vorschau verrät bereits, dass ein neues Paar einziehen wird: Ex- -Kandidatin Sabrina Lange und ihr Freund. Doch die anderen Bewohner werden mit ihr überhaupt nicht warm. Denn auch die Blondine hat auch eine Vorliebe für Grapschen. In dem kurzen Clip greift sie handfest an den Po. Sehr zum Ärger seiner Frau Jasmin...

