„Das Sommerhaus der Stars“: Fieser Fan-Shitstorm für Elena Miras

So hatte Elena Miras sich das sicherlich nicht vorgestellt. Zwar startet die erste Folge von „Das Sommerhaus der “ erst am 23. Juli bei , doch schon jetzt bekommt die dunkelhaarige Schönheit den geballten Hass ihrer Fans zu spüren. Der Grund: Viele haben sich die erste Folge der Reality-Show bereits online bei TVNOW angesehen und kritisieren, wie Elena mit ihrem Partner Mike Heiter umgeht.

Elena Miras: Süße Liebeserklärung an Mike Heiter

Elena Miras rastet aus

Davon will die Mutter einer kleinen Tochter allerdings nichts wissen. „Ja, ich bin 1,2 oder 3 mal ausgerastet bei den Spielen, so bin ich nun mal. Jedoch niemals kann man so Situationen mit dem Privatleben vergleichen“, stellt sie in einem langen -Post klar. „Wenn ihr mich für einen so schlechten Menschen haltet, dann bitte ich euch, ignoriert mich doch einfach! Aber hört auf mit diesen schlimmen Anschuldigungen. Ich liebe Mike unendlich fest und würde niemals was tun, damit es ihm nicht gut geht!“

Unter dem Post stellt Mike Heiter auch noch einmal klar, dass er zu seiner Freundin steht. "Natürlich wird man mal bei den Spielen emotional oder gereizt, das ist ganz normal. Ihr hättet mal in der Lage sein müssen, mit eurem Partner sowas zu machen, dann würdet ihr es anders sehen. Aber so weit denkt ihr nicht. Elena ist die beste Frau und sie ist immer gut zu mir, sie sagt ehrlich und offen ihre Meinung und das schätzte ich sehr..."