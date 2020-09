Das Sommerhaus der Stars: Notarzt-Einsatz beim Dreh!

In der nächsten Folge (bereits jetzt schon bei TVNOW abrufbar) steht das nächste Spiel für den Nominierungsschutz an. In Tierkostümen werden die Männer von ihren Frauen durch einen Parkour gelotst. Am Ende müssen sie mit einer Keule auf eine Piñata einschlagen. Doch dabei kommt es zu einem schmerzhaften Vorfall. Diana Herolds Schatz Michael Tomaschautzki prügelt ausversehen Annemarie Eilfelds Freund Tim Sandt k.o.. Der sackt sofort zu Boden - und Annemarie bricht in Tränen aus. Sogar der Notarzt muss anrücken. Wenig später wird Tim ins Krankenhaus gebracht.