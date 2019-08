Das Sommerhaus der Stars: Überraschender Heiratsantrag!

Im "Sommerhaus der " geht dieses Jahr ganz schön die Post ab! Nachdem und seine Jasmin sich auf dem Klo vergnügt haben, passiert die nächste Überraschung...

Achtung Spoiler!

In der nächsten Folge, die am heute Abend ausgestrahlt wird, macht seiner Freundin Senay einen romantischen Antrag. "Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen, obwohl ihr die liebsten Menschen der Welt seid. Es hat so viele Jahre gedauert, bis ich dem Menschen wurde, der ich jetzt bin", beginnt Menowin seine emotionale Ansprache. "Du hast mir zwei wunderbare Kinder geschenkt. Du stehst immer zu meinen Kindern. Du hast mich vor bösem bewahrt und mir immer gezeigt, dass du mich liebst." Anschließend geht der Sänger auf die Knie. Klar, dass Senay sofort "Ja" sagt.

Yeliz Koc: "Ich hatte bei dem Antrag Pippi in den Augen"

Auch an den anderen Kandidaten geht der emotionale Moment nicht spurlos vorbei. "Ich hatte bei dem Antrag Pippi in den Augen", gibt Yeliz Koc zu. "Ich finde es so schön, weil Menowin uns gar nichtrichtig kennt - und trotzdem dieses Ereignis mit uns geteilt hat." Was sonst noch im "Sommerhaus" passiert? Das wird sich am Dienstag um 20:15 Uhr bei zeigen...

