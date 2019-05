Das Sommerhaus der Stars: Zieht Désirée Nick mit einer Frau ein?

Reddit this

In wenigen Wochen ist es soweit: "Das Sommerhaus der Stars" geht in die nächste Runde. Und Désirée Nick sorgt jetzt schon für das heißeste Gerücht...

Endlich wird wieder gezofft, gelästert und gefeiert! "Das Sommerhaus der " steht in den Startlöchern. "Bild" will nun die Kandidaten kennen - und die haben es ganz schön in sich.

Michael Wendler: Harte Worte! Mega-Zoff mit Freundin Laura

"Das Sommerhaus der Stars" - Diese Stars ziehen ein

So sollen und seine Freundin Laura einziehen, Nino de Angelo mit Simone, zusammen mit Kate Merlan, Iris und Peter Klein, und Jasmin und auch Gina-Lisa Lohfink mit Freund Antonino.

Das Highlight dieser Staffel dürfte aber jemand ganz anderes sein: Désirée Nick. Die wird sicher nicht nur für ordentlich Zündstoff sorgen - schließlich ist sie bekannt für ihre scharfe Zunge! Nein, sie soll auch mit einer Frau einziehen. Das berichten aktuell mehrere deutsche Medien. Eine echte Premiere - denn bisher wusste niemand, dass die Kabarettistin überhaupt bisexuell ist.

"Das Sommerhaus der Stars": Es wird Zoff geben!

Ob Désirée Nick wirklich mit einer Frau einzieht? Man darf gespannt sein. Was aber nahezu sicher ist: Es wird krachen. Denn schon vor der Show herrscht vor allem zwischen der Blondine, Willi Herren und seiner Freundin Jasmin. SIE bezeichete ihn als "Assi" und der ließ das natürlich nicht auf sich sitzen und drehte ein Video mit seiner Liebsten, die die 62-Jährige parodierte. Im "Sommerhaus der Stars" wird da sicher die nächste Runde eingeläutet...