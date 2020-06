"Das Supertalent": Buhrufe für Thomas Gottschalk

Und nun geht's auch noch weiter: mit Buhrufen!

Denn bei "Das Supertalent" legte Thomas Gottschalk keinen allzu guten Start hin. Gottschalk wurde wohl zum ersten Mal in seinem Leben ausgebuht. Das berichtet die Onlineseite "bild.de".

Angeblich war er viel zu hart für die Kandidaten von "Das Supertalent". Eine etwas fülligere Bäckereiverkäuferin trällert beispielsweise ein Lied von Jennifer Lopez und bekam vom sonst so lieben Thommy folgendes zu hören:

"Von einer Profi-Gesangskarriere würde ich dir abraten. Mein Tipp: mehr Singen und weniger Kuchen." Zuviel für das Publikum, es wurde gebuht.

Will Thomas Gottschalk Dieten Bohlen (58) etwa die Rolle als Casting-Bösewicht streitig machen?

Ohne Erfolg - würden wohl die Zuschauer sagen...

